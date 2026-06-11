Messico, avvio in discesa 

Messico 2

Sudafrica 0

Messico (4-3-3) : Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira (31' st Alvarez), Fidalgo (21' st Mora), Gutierrez (21' st Luis Chavez), Jimenez (31' st Gonzalez), Quinones (34' st Vega), Alvarado. Ct Javier Aguirre.

Sudafrica (5-3-2) : Williams, Mu- dau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (31' st Apollis), Mokoena, Yaya Sithole, Adams (16' st Zwane), Foster (11' st Mbatha), Rayners (31' st Magkopa). Ct Hugo Broos.

Arbitro : Wilton Sampaio (Bra).

Reti : 9' pt Quinones, 22' st Jimenez.

Note : espulsi nel st Sithole al 4', Zwane al 39', Montes al 47' st.

Città del Messico. La fiesta mundial inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa del Messico. La nazionale del decano della panchina Javier Aguirre - alla sua terza Coppa del Mondo alla guida della “Tri”, dopo 2002 e 2010 - supera il Sudafrica nella partita inaugurale del torneo, convincendo anche più di quanto non dica il 2-0 finale. A trascinarla è Julian Quinones, reduce da una stagione conclusa come capocannoniere del campionato saudita con 33 reti: suo il primo gol della competizione, suo un palo, suoi i pericoli maggiori creati alla difesa avversaria. Di Raul Jimenez il raddoppio, con gli ospiti già in 10, in un match che si chiude con 3 espulsi totali - record per una partita d'esordio. Alla sportivamente vertiginosa altitudine dell'Azteca - 2.220 metri, anche se lo stadio sprofonda di 1,5 cm al mese - prende finalmente il via la 23ª edizione dei Mondiali, sull'unico prato che ne ha ospitate tre. Guillermo Ochoa, al suo sesto mondiale, resta in panchina. Aguirre infatti sceglie Rangel tra i pali, e schiera poi un 4-3-3 senza il “Bebote” Gimenez davanti, a cui viene preferito il quasi omonimo Jimenez del Fulham; dall'altra parte Broos sta attento a coprirsi, presentando un 5-3-2 molto cauto.

Cominciano meglio i padroni di casa, con Raul Jimenez che al 4' impegna Williams. È solo questione di tempo perché 5’ dopo la “Tri” va avanti: il Sudafrica si scioglie palleggiando nella propria trequarti, Quinones ruba palla a Sithole e infila tra le gambe del portiere. Poi la partita perde un po' di ritmo, è il Messico a controllare con qualche sporadica avventura offensiva degli ospiti, mai però troppo pericolosi. Al 3’ della ripresa gli ospiti restano in dieci (fallo da “ultimo uomo” di Sithole), ma il Messico fatica a trovare varchi, ma dopo i primi cambi finalmente affonda. Alvarado dalla destra cross per un solissimo Raul Jimenez che incorna alle spalle di Williams. Zwane si fa calciare nel finale per una manata ad Alvarado, poi Sampaio notifica il “rosso” anche a Montes. Il Messico fa suoi tre punti pesanti: i sedicesimi sono già vicini.

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