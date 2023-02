Messias-gol: il Milan è fuori dalla crisi 

Milan (3-4-2-1) : Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias (19' st Saelemaekers), Krunic (37' st Bakayoko), Tonali, Theo; Diaz (18' st De Ketelaere), Leao (34' st Rebic); Origi (19' st Giroud). In panchina Mirante, Vasquez, Ballo-Touré, Adli, Ibrahimovic, Dest, Kjaer, Pobe- ga, Vranckx, Gabbia. All. Pioli.

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio; Marlon (25' st Gytkjaer), Marí, Izzo; Birindelli (14' st Carboni), Rovella (25' st Sensi), Pessina, Ciurria; Mota Carvalho (37' st Valoti), Caprari; Petagna (14'st Machin). In panchina Cragno, Sorrentino, Donati, Caldirola, Barberis, Ranocchia, Antov, Colpani, D'Alessandro. All. Palladino.

Monza 0

Milan 1

Arbitro : Rapuano di Rimini

Reti : nel pt 31' Messias.

Monza. Basta un gol di Messias a decidere Monza-Milan, quella che era sì la partita romantica della storica dirigenza rossonera, ora al timone dei cugini di Brianza. Una partita aggredita da entrambe le squadre in avvio, visto che entrambe all'appuntamento si erano presentate in salute, con i rossoneri in cerca di conferme dopo la vittoria in Champions.

Silvio non c’è

Il tutto senza che ci fosse, in tribuna, Silvio Berlusconi. Era annunciato, ma atteso dal 26 agosto: 1-2 per l'Udinese quel giorno, c'era ancora Stroppa e non quel Palladino «che da che è arrivato ha fatto 28 punti, il Milan 27», aveva invece spiegato pochi istanti prima del fischio d'inizio Adriano Galliani, in tribuna accanto a Paolo Berlusconi. Una sfida del cuore, per la vecchia dirigenza rossonera, ma i confini delle tifoserie sono liquidi nelle tribune tra le due curve, per un tutto esaurito mancato di poche centinaia di spettatori.

La partita

Sul campo invece, neanche tempo di fischiare l'inizio e il Monza raccoglie due occasioni con Ciurria e Petagna, giusto per far capire che i biancorossi sono sì entusiasmo, ma anche concretezza. Il Milan dimostra di capire in fretta: al 19' Leao si accentra dal centrodestra e lascia partire un destro che scheggia il palo esterno. Diaz sfiora il gol, Messias lo trova un minuto dopo la mezzora: azione dalla destra, la difesa del Monza libera un campanile su cui l'ex Crotone di sinistro piega la mano del portiere Di Gregorio. A campi invertiti, il Milan va vicino al raddoppio con Theo, lanciato da Leao. Palladino rimescola le carte, ma il solito finale in crescendo non premia il Monza. Per il Milan tre indizi fanno una prova. Un’altra vittoria dopo Torino e Tottenham: la crisi è alle spalle

