VaiOnline
il personaggio.
18 giugno 2026 alle 00:36

Messi sul trono dei bomber 

Replica con una tripletta a Mbappé e Haaland: preso Klose 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il campione maturo e quello senza tempo e fuori categoria. Tra Kylian Mbappé e Leo Messi è una sfida infinita, destinata a infiammare anche il Mondiale 2026. Dove erano rimasti? Doha, 18 dicembre 2022, effetto notte e vittoria dell’Argentina ai rigori sulla Francia nella finale mondiale più bella. Leo Messi alza la coppa da capitano dopo avere segnato quattro gol: uno annullato per fuorigioco, due siglati in partita (uno dal dischetto e uno su azione), poi un rigore trasformato nella lotteria finale. Kylian Mbappé fa ancora meglio con quattro gol effettivi, ma servono solo a esasperare i rimpianti: segna tre reti (con due penalty) nel 3-3 dopo 120’, poi trasforma il rigore.

A distanza di quattro anni l’esordio mondiale dei due campioni è da urlo. Mbappé trasforma nella ripresa a East Rutheford una scialba Francia in una macchina da gol. Una doppietta da record: 58 gol in nazionale scavalcando Giroud, 14 reti ai Mondiali. Tre ore dopo a Kansas City, Leo Messi decide che Mbappé deve continuare a inseguire. Complice il figlio d’arte Luca Zidane, emozionato e modesto portiere dell’Algeria, firma una tripletta a 39 anni che lancia l’Argentina (3-0). Tre squilli fragorosi che illuminano il Mondiale e non si cura delle polemiche su un fallo che avrebbe meritato almeno il giallo: raggiunge Klose nella graduatoria all time a 16 reti, con la prospettiva di infrangere il record. Una classifica che vede Mbappé a quota 14 dietro a Ronaldo il Fenomeno (15) e pari reti con il tedesco Gerd Müller, e Pelé nella top ten con 12 gol. Il campione francese sornione, però, sa che gli 11 anni di differenza gli consentiranno prima o poi di fare suo il primato. Questione di tempo.

Cifre da record

I conti di Messi sono da mal di testa: 200ª gara con l’Argentina con cui ha segnato 120 gol. Quella con l’Algeria è la tripletta n. 61 in carriera, l’11ª con l’Albiceleste ma la prima nei suoi sei Mondiali in cui ha totalizzato il record di 27 gare e 16 gol. Le stelle non stanno a guardare: ha lasciato il segno anche Erling Haaland, con una doppietta all’Iraq frutto di potenza fisica e destrezza. Per il bomber del Manchester City, che a 26 anni ha già un bottino di 400 gol, è il promettente esordio ai Mondiali che la Norvegia non disputava da 28 anni. E pure Kane, con i due gol in Inghilterra-Croazia in appena un tempo, non si è risparmiato all’esordio: ha raggiunto Lineker (e altri) a quota 10.

In attesa delle prodezze di Cristiano Ronaldo, che ha steccato in Portogallo-Congo, ha già dato prova di vitalità Havertz con una doppietta mentre manca all’appello il giovane Lamine Yamal, atteso al riscatto insieme alla deludente Spagna bloccata da Capo Verde. Ma Mbappé e Messi tutto questo interessa poco: con le loro prodezze provano a regalarsi il sogno di una nuova finale, il 19 luglio a East Rutheford: se vinceranno i loro gironi sarà una possibilità reale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’esame

Maturità per 12.305 sardi

l Marci
La guerra

«L’accordo con l’Iran un grande successo»

La minaccia: «Siamo pronti a bombardare se non manterranno la parola data» 
L’emergenza

Amministratori in rivolta dopo l’ennesima croce «Vogliamo strade sicure»

Viabilità a rischio nel Medio Campidano: il grido d’allarme di sindaci e pendolari 
Gigi Pittau
Regione

«Manovra senza visione Ora fondi alle aziende  per il caro carburante»

Le richieste di sindacati e imprese Oggi il secondo giorno di audizioni 
Roberto Murgia
Scuola

Maturità per 12mila studenti sardi

Oggi il via all’esame, l’attesa e i dubbi per lo scritto di italiano 
Sara Marci
La frontiera

«L’Ue regoli l’intelligenza artificiale»

Allarme di Mattarella sul potere mondiale nelle mani di pochissimi privati 
Garlasco

Overdose di farmaci, la madre di Sempio ricoverata d’urgenza

L’avvocato: campanello d’allarme, è tempo che tutti abbassiamo i toni 