Messi sul trono dei bomber 

Il campione maturo e quello senza tempo e fuori categoria. Tra Kylian Mbappé e Leo Messi è una sfida infinita, destinata a infiammare anche il Mondiale 2026. Dove erano rimasti? Doha, 18 dicembre 2022, effetto notte e vittoria dell’Argentina ai rigori sulla Francia nella finale mondiale più bella. Leo Messi alza la coppa da capitano dopo avere segnato quattro gol: uno annullato per fuorigioco, due siglati in partita (uno dal dischetto e uno su azione), poi un rigore trasformato nella lotteria finale. Kylian Mbappé fa ancora meglio con quattro gol effettivi, ma servono solo a esasperare i rimpianti: segna tre reti (con due penalty) nel 3-3 dopo 120’, poi trasforma il rigore.

A distanza di quattro anni l’esordio mondiale dei due campioni è da urlo. Mbappé trasforma nella ripresa a East Rutheford una scialba Francia in una macchina da gol. Una doppietta da record: 58 gol in nazionale scavalcando Giroud, 14 reti ai Mondiali. Tre ore dopo a Kansas City, Leo Messi decide che Mbappé deve continuare a inseguire. Complice il figlio d’arte Luca Zidane, emozionato e modesto portiere dell’Algeria, firma una tripletta a 39 anni che lancia l’Argentina (3-0). Tre squilli fragorosi che illuminano il Mondiale e non si cura delle polemiche su un fallo che avrebbe meritato almeno il giallo: raggiunge Klose nella graduatoria all time a 16 reti, con la prospettiva di infrangere il record. Una classifica che vede Mbappé a quota 14 dietro a Ronaldo il Fenomeno (15) e pari reti con il tedesco Gerd Müller, e Pelé nella top ten con 12 gol. Il campione francese sornione, però, sa che gli 11 anni di differenza gli consentiranno prima o poi di fare suo il primato. Questione di tempo.

Cifre da record

I conti di Messi sono da mal di testa: 200ª gara con l’Argentina con cui ha segnato 120 gol. Quella con l’Algeria è la tripletta n. 61 in carriera, l’11ª con l’Albiceleste ma la prima nei suoi sei Mondiali in cui ha totalizzato il record di 27 gare e 16 gol. Le stelle non stanno a guardare: ha lasciato il segno anche Erling Haaland, con una doppietta all’Iraq frutto di potenza fisica e destrezza. Per il bomber del Manchester City, che a 26 anni ha già un bottino di 400 gol, è il promettente esordio ai Mondiali che la Norvegia non disputava da 28 anni. E pure Kane, con i due gol in Inghilterra-Croazia in appena un tempo, non si è risparmiato all’esordio: ha raggiunto Lineker (e altri) a quota 10.

In attesa delle prodezze di Cristiano Ronaldo, che ha steccato in Portogallo-Congo, ha già dato prova di vitalità Havertz con una doppietta mentre manca all’appello il giovane Lamine Yamal, atteso al riscatto insieme alla deludente Spagna bloccata da Capo Verde. Ma Mbappé e Messi tutto questo interessa poco: con le loro prodezze provano a regalarsi il sogno di una nuova finale, il 19 luglio a East Rutheford: se vinceranno i loro gironi sarà una possibilità reale.

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