Messi non smette di stupire 

L’Argentina completa il suo percorso netto nei gironi del Mondiale battendo 3-1 la Giordania ad Arlington e si prepara ad affrontare la sorpresa Capo Verde nei sedicesimi di finale, il 3 luglio a Miami. In una partita che aveva poco da dire contro un’avversaria già eliminata, ancora una volta è Leo Messi a prendersi la scena, pur entrando in campo solo al 15’ della ripresa, richiesto a gran voce dai tifosi sugli spalti. Il fuoriclasse di Rosario ha realizzato su punizione l’ultima rete della gara, portando a 19 i suoi centri al Mondiale (sei in tre partite in questa edizione) e andando a segno per la settima volta consecutiva in una partita iridata, altro record.

Il match

«Adesso viene il bello», commenta il ct Scaloni, spiegando anche che Messi «avrebbe potuto giocare 90 minuti, ma ha preferito dare spazio ai suoi compagni», come a dire che oltre a essere sempre decisivo l’attaccante dell’Inter Miami è più che l’anima della squadra. Scaloni oltre a Messi tiene fuori tanti altri che erano stati titolari nelle due partite precedenti, cambiando di fatto nove undicesimi della squadra a parte i due Martinez, il portiere Emiliano e l’attaccante Lautaro, ma in campo quasi non si vede la differenza. Al 45’ il risultato è di 2-0 grazie alle reti di Lo Celso e un rigore di Lautaro Martinez, al suo primo gol ai Mondiali, concesso dopo un controllo al Var. Mousa Al-Tamari accorcia le distanze 10’ dopo l’inizio del secondo tempo ma poi ci pensa Messi a ristabilire le distanze con una perla su punizione, garantendo ai suoi il percorso netto e facendo impazzire ancora una volta i tifosi della Albiceleste che riempiono lo stadio dei Dallas Cowboys.

Scenari

Grandi sorrisi e tanta fiducia nei volti e nelle parole degli argentini campioni in carica. Scaloni è soddisfatto per aver potuto «schierare tutti i giocatori a disposizione, un obiettivo che ci eravamo prefissati fin dall’inizio. Mi hanno dimostrato che potevo contare su di loro». Lo Celso, sempre in conferenza stampa, sottolinea che la fase a gironi, peraltro contro avversarie non impossibili, è stata quasi perfetta. «È un peccato per il gol subito, avremmo voluto chiudere senza subirne. Comunque, penso che sia stata un’ottima fase a gironi. Ora inizia la parte più importante. Dobbiamo voltare pagina e pensare a Capo Verde, che sarà un avversario molto difficile». Lo Celso dedica qualche parola anche a Messi, dicendosi emozionato a vedere «quanto si diverte. Vederlo giorno dopo giorno ti dà davvero una carica». Alla fine parla anche l’altro marcatore di giornata, l’interista Martinez, confermando il mood generale: «Ci sentiamo bene. Dovevamo fare il nostro lavoro e l’abbiamo fatto, ed è per questo che ce ne andiamo felici e molto entusiasti per quello che verrà», dice. «Ora però dobbiamo riposare, ricaricare le batterie per pensare a quello che ci aspetta, che sarà difficile».

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