Messi in salvo i duecento cani a Santu Lianu restano i rifiuti 

Non ci sono più i 223 cani nel canile lager di Santu Lianu, sgomberato lo scorso ottobre, ma in compenso ci sono decine e decine di topi che scorrazzano tra l’immondizia accumulata soprattutto nello spazio esterno.

Perché passano i mesi ma i cumuli di rifiuti, centinaia di buste accatastate dalle due donne, madre e figlia, che detenevano gli animali in condizioni critiche, sono ancora lì una sopra l’altra a creare una situazione di degrado che era già stata denunciata dai residenti e allevatori della zona. Così come sono ancora tutti in canile i 223 cani sequestrati, in attesa che vengano presentate ai carabinieri le richieste per il cambio di custodia, da sottoporre poi al giudice.

Una discarica così in mezzo al verde delle colline di Santu Lianu, forse nel territorio quartese non si era mai vista. All’interno delle buste si intravede di tutto ed è molto probabile che la spazzatura sia anche sotto il terreno. Quando tutto questo sarà rimosso? Non è dato sapersi.

«Prima di prendere qualunque provvedimento» spiega il vice sindaco Tore Sanna, «stiamo facendo tutti gli accertamenti necessari, anche quelli di natura economica e finanziaria. Di certo, questo sia chiaro, noi vogliamo favorire le condizioni perché quell’area venga bonificata. Poi si vedrà se lo dovrà fare il Comune parzialmente o totalmente. Comunque che non possiamo lasciare così il territorio». Nella zona ci sono anche una decina di gatti sfuggiti allo sgombero.

