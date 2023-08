Messi in fuga i ladri di birra 

Sono scappati a piedi nudi sulla sabbia soffice di Orrì. Erano in quattro i ladruncoli che hanno portato via gelati e birra al chiosco-bar Locanda beach, sul lido di Orrì. Il furto risale all’1.20 della notte tra martedì e ieri. I quattro indossavano passamontagna e tuta da lavoro. Li ha inquadrati l’impianto di videosorveglianza grazie al quale la banda è stata messa in fuga dopo il tempestivo intervento dei vigilantes de La Nuova vedetta che mentre si fiondavano sul litorale hanno lanciato l’allarme alla volante del commissariato di Tortolì e ai carabinieri della stazione cittadina. Scalzi e scattanti, i ladruncoli sono scappati verso la scogliera, facendo perdere le loro tracce. Sul fatto indagano gli agenti del commissariato coordinati dal dirigente Fabrizio Figliola. Un fatto analogo è accaduto lo scorso fine settimana, ma nella circostanza i responsabili del furto avevano rubato della merce dall’esterno del locale. Proprio sulla scorta di quell’episodio i titolari avevano chiesto alla vigilanza di sollevare il livello di controllo dell’attività.

Il fatto

Gli ultimi clienti erano andati via da un pezzo da tutti i locali del lido. A quell’ora della notte il traffico sul viale, che vive soprattutto durante il giorno, era lento e ogni attività aveva sistemato frigo e ripulito interni e pertinenze in vista della riapertura, l’indomani mattina. Venti minuti dopo l’una quattro ragazzi si sono infilati all’interno della Locanda beach, attività gestita da Antonella Pilia. Appena hanno messo piede dentro l’operatore dell’istituto di vigilanza in servizio alla centrale operativa ha sollevato il telefono e contattato i colleghi di ronda sul territorio facendoli convergere sul litorale. In quei frangenti la banda aveva già rovistato tra i frigo per raccattare gelati e birra. Impossibile per l’operatore che seguiva l’evoluzione dei fatti riconoscere gli individui mascherati. Che erano scalzi. Dettaglio che non è sfuggito a chi osservava il video. Ma è proprio quando i quattro ladruncoli golosi stavano mettendo a segno il colpo che sul posto sono piombati i vigilantes .

Le indagini

Mentre tutti dormivano, tra ospiti delle aree attrezzate e qualche proprietario di attività che d’estate si trasferisce al mare, il litorale si è animato di vigilantes e forze dell’ordine. L’equipaggio della volante, mentre era in rotta per Orrì, ha chiesto supporto ai carabinieri della compagnia di Lanusei intervenuti in forze con tre pattuglie. Ma la banda aveva già fatto perdere le tracce, forse attraverso gli scogli sul lato destro della spiaggia. Probabile fosse un percorso già studiato in caso di arrivo delle forze dell’ordine. Per risalire all’identità dei quattro potrebbero essere determinanti i filmati delle telecamere