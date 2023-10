Messi favorito: sarebbe l’ottavo 

Parigi. Ancora lui, ma non potrebbe essere altrimenti. Sull’onda del Mondiale vinto da trascinatore con l’Argentina, Lionel Messi è il favorito per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2023, il premio individuale più prestigioso del calcio, che sarà assegnato oggi a Parigi, con la prospettiva dell’ottava incoronazione per il giocatore del Miami. Le carte in mano alla Pulce sembrano troppo alte perché qualche rivale possa soffiargli il trofeo che l’anno scorso era andato a Karim Benzema, anche se rispondono ai nomi di Kylian Mbappé ed Erling Haaland, il primo capocannoniere dei Mondiali in Qatar e il secondo trascinatore del Manchester City del triplete.

Anche in campo femminile, tutto lascia credere che la preferita per il trofeo possa essere la Aitana Bonmatì. La catalana, definita da Pep Guardiola “l’Iniesta del calcio femminile”, oltre ai Mondiali in Oceania ha messo in bacheca la Champions League e il campionato nazionale, il quarto consecutivo, con la maglia del Barcellona. Tra le altre candidate, potrebbero salire sul podio con lei la connazionale Olga Carmona del Real Madrid e la tedesca Alexandra Popp, del Wolfsburg.

Nonostante le modifiche del regolamento, adottate per evitare che nell’albo d’oro finiscano sempre gli stessi - Messi e Cristiano Ronaldo dominano dal 2008, unici intrusi Luka Modric nel 2018 e Benzema nel 2022 - l’argentino è riuscito ancora ad emergere con le sue prodezze, tanto che sempre Guardiola suggerisce di creare due premi, di cui uno solo per lui e il secondo per gli altri. Purtroppo per l’Italia, tra i 30 candidati c’è un solo azzurro, e nerazzurro, Nicolò Barella, mentre il campionato di serie A è rappresentato anche da Lautaro Martinez, campione del mondo, e gli scudettati del Napoli Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Nel gala al teatro dello Chatelet verranno assegnati altri riconoscimenti, il Trofeo Kopa per il miglior giovane, per il quale tutti pensano a Jude Bellingham, e il trofeo Yascin al miglior portiere, che dovrebbe andare al portiere dell’Argentina, Emiliano Martinez.

