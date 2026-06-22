Messi, due gol per la storia 

Argentina 2

Austria 0

Argentina (4-4-2) : Emiliano Martinez; Molina, Romero (12' st Otamendi), Lisandro Martinez, Medina (37' st Tagliafico), De Paul (37' st Paredes), Enzo Fernandez, Mac Allister, Almada (19' st Alvarez), Messi, Lautaro Martinez (19' st Nico Gonzalez). Ct Scaloni.

Austria (4-2-3-1) : Aexander Schlager; Posch (22' st Prass), Danso, Alaba (22' st Friedl), Laimer; Seiwald, Xaver Schlager; Schmid (33' st Wimmer), Wanner (22' st Arnautovic), Sabitzer; Gregoritsch (40' st Chukwuemeka). Ct Rangnick.

Arbitro : Amin Mohamed Omar (Egitto).

Reti : 38' pt e 50' st Messi.

Dallas. Dal gol del secolo e dalla mano de Dios di Maradona alla doppietta che permette a Messi di diventare il miglior marcatore di sempre ai Mondiali. È un filo rosso lungo 40 anni quello che lega momenti straordinari della storia calcio. Il 22 giugno del 1986 il Pibe de Oro affondò l'Inghilterra nei quarti di finale con due indimenticabili prodezze e non poteva esserci miglior celebrazione di quella offerta da Leo Messi.

La prestazione

L'argentino, segnando entrambe le reti del 2-0 sugli austriaci, diventa il miglior marcatore di sempre della Coppa del mondo, con 18 centri. Inoltre, a corollario, regala alla nazionale di Scaloni l'accesso diretto ai sedicesimi di finale. Tutti si attendevano Messi, dopo la tripletta all'Algeria, e il campione di Rosario non si fa pregare. Confermato in attacco accanto a Lautaro Martinez - Scaloni fa solo un cambio, in difesa, con Molina al posto di Montiel -, prima lascia tutti attoniti mettendo a lato dopo otto minuti un rigore guadagnato da Lautaro - abbattuto da ben due avversari ma è stato necessario l'intervento del Var per assegnare il penalty -, ma giusto mezzora dopo si fa più che perdonare segnando la rete del vantaggio. Medina dalla sinistra indirizza la palla verso l'area, Almada la lascia passare e con una certa libertà Messi la colpisce di sinistro prendendo in controtempo Schlager. Il gol che spiana la strada all'Argentina fa diventare la Pulce il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali, con 18 centri, due in più del tedesco Klose. Già poco prima, alla mezz'ora, Messi poteva segnare, al termine di una combinazione con Lautaro, ma il suo tiro a porta vuota è respinto da Alaba.

Secondo tempo

La ripresa non vede novità nelle formazioni e nemmeno nell'andamento del gioco. L'Austria aumenta la pressione ma ancora senza creare pericoli particolari e nel finale gli argentini sfruttano gli spazi che si aprono per trovare il raddoppio. Sempre con Messi, il più lesto a girare a suo favore una mischia.

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