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A Kansas City.
11 luglio 2026 alle 00:12

Messi all’assalto della Svizzera 

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Kansas City. Scampato il pericolo negli ottavi contro l’Egitto, l’Argentina scende in campo nella notte a Kansas City (a partire dalle 3) contro la Svizzera nei quarti di finale. Sotto i riflettori c’è sempre lui, la grande stella Lionel Messi. A 39 anni, la Pulce ha distillato la sua eternità, seminandone gocce in ogni partita.

Il ct Scaloni sembra intenzionato a riconfermare la stessa formazione degli ottavi, un 4-4-2 più cauto rispetto a inizio torneo, con cui la squadra aveva - a dirla tutta - perso un po' di brillantezza. L'allenatore, inserendolo dalla panchina, ha però trovato per la prima volta l'apporto di un Lautaro Martinez opacissimo nelle partite precedenti e invece fondamentale per il passaggio ai quarti. Dovrebbe giocare Julian Alvarez, ma il “Toro” è pronto a incidere ancora contro la difesa di Yakin.

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