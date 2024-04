Messi a livello i tombini della strada 

È terminato nei giorni scorsi l’intervento per mettere a livello i tombini in via Trento, a pochi passi da piazza Azuni.Dopo la stesura del nuovo asfalto gli operai hanno così eliminato i dislivelli che rendevano pericoloso non solo il passaggio delle auto ma anche dei pedoni.È lo stesso che viene fatto in tutte le strade che vengono asfaltate a nuovo proprio per non creare pericoli. Resta adesso da tracciare la nuova segnaletica con il ripristino dello stop in fondo alla strada.

Intanto sono in dirittura di arrivo anche i lavori Enel in via Della Musica, che andranno però avanti nei prossimi giorni in via S’Arrulloni nel lato parcheggi e della pista ciclabile.Non dovrebbero comunque esserci problemi per l’allestimento del mercatino mercoledì prossimo. Gli stand non erano stati sistemati invece la settimana scorsa proprio per via dei lavori, tra le proteste degli ambulanti che avevano chiesto di spostarli da un’altra parte per non perdere la giornata di lavoro.

