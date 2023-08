Messe, processioni e tanta musica per la festa di San Lussorio 

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Lussorio. Il programma dei riti religiosi e degli eventi civili, frutto della cooperazione tra il parroco don Andrea Busia e il comitato organizzatore guidato da Ignazio Zedda, prende avvio domani, con la messa (alle 18,30 in parrocchia) e la successiva processione verso la chiesa campestre eretta nel luogo, come vuole la tradizione, in cui il santo venne martirizzato. Alle 22 serata musicale con i DGD: tributo a De Andrè, Guccini e De Gregori. Lunedì le celebrazioni in onore di Santu Lusciori entrano nel vivo.

Dalla processione attorno alla chiesa campestre alla messa nello stesso piccolo santuario: fin dal mattino sarà un susseguirsi di emozioni, che culmineranno con la messa vespertina (sempre nella chiesa campestre) e la successiva, suggestiva, processione di rientro del simulacro del santo in parrocchia, salutato dallo spettacolo pirotecnico. Alle 22 intrattenimento musicale con dj set. Martedì 22 agosto gli ultimi eventi a chiudere la festa. Alle 19 messa in parrocchia, a cui seguirà la processione per le vie del paese. Alle 22 lo spettacolo clou: il concerto del rapper Dargen D’Amico. (ig. pil.)

