Messe, processioni e musica per festeggiare San Pietro 

Festa a Settimo in onore di San Pietro da domani al 7 settembre tra riti religiosi e appuntamenti civili. A giugno era stata celebrata la sagra di San Giovanni con un notevole impegno del Comitato organizzatore.

Stavolta si comincia domani alle 18 con la messa in parrocchia, poi alle 22 uno spettacolo particolarmente atteso con Alessandro Pili, “sindaco di Scraffingiu”, e Marco Picu. Sabato alle 19 la messa in parrocchia seguita dalla processione verso la chiesetta campestre dedicata a San Pietro e dalla mostra del dolce. Alle 22 lo spettacolo musicale. Domenica alle 8 la messa in parrocchia e alle 10 la processione col Santo attorno alla chiesetta di campagna immersa nel verde. Seguirà la messa.

Alle 19 la messa in campagna, poi la processione che riporterà il simulacro di San Pietro in parrocchia accompagnato dai gruppi folk del paese e dalla banda musicale “Giuseppe Verdi” di Sinnai. Alle 22 lo spettacolo di fuochi artificiali. Il sette settembre la conclusione della sagra con la messa e, in serata, la cena comunitaria.

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