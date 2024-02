Messe nere nella chiesa diroccata 

C’è il mare davanti alle finestre disastrate che si affacciano su un panorama mozzafiato. Nella collina di Kal’e Moru, quello che potrebbe essere un sito di grande attrazione per i turisti, è il simbolo del degrado e dell’incuria, diventato anche ritrovo per messe nere e riti satanici.Non resta quasi più niente della chiesetta della Madonna di Bonaria, abbandonata ormai da oltre vent’anni, con progetti di recupero rimasti chiusi in un cassetto.L’ultimo sfregio era stata la costruzione di quello che sarebbe dovuto essere un grande albergo con parcheggi e piscina. Avevano iniziato a costruirlo, fino a quando la Soprintendenza non aveva bloccato tutto perché la struttura era quasi sopra la chiesa. Così sono rimasti gli edifici realizzati a metà, diventati discariche a cielo aperto.

Strani movimenti

Della chiesetta è rimasto solo l’altare. Dietro non ci sono statue e quadri appesi ma la grande scritta “Morte”. Le lettere sono separate, una da una parte, una dall’altra, disposte in modo ancora più inquietante. Attorno altri disegni e fuori nella facciata, falci e piramidi. Perché qui, come sanno in molti, non si viene a pregare. Nella chiesa senza più il tetto ci si riunisce per improvvisate messe nere. «Già anni fa c’erano strani movimenti nella zona», racconta Andrea Cambula appassionato di fotografia, «ricordo che mi ero recato con un amico per fotografare la chiesa di sera. Ero rimasto molto colpito dalle condizioni in cui si trovava. All’interno c’erano candele, croci e altra roba simile. Ma quello che mi aveva molto colpito è che, mentre eravamo fuori, dopo avere posizionato i flash per fare le foto al crepuscolo, avevamo visto passare un ombra, qualcuno sbucato dal nulla». E i segni di strani riti sono presenti anche oggi.

Tutto bloccato

Più o meno dieci anni fa una soluzione avevano provato a trovarla i residenti di Geremeas: avevano unito le forze e redatto un progetto di recupero da presentare al Comune, proprietario dell’area dove sorge il sito. Poi da qui dovevano partire tutte le autorizzazioni da parte di Regione e Soprintendenza, ma anche in questo caso non se ne fece nulla. Eppure i residenti avevano fatto di tutto per sollecitare il recupero della chiesa, non solo per la sua importanza storica ma anche in chiave turistica.

La storia

«Intorno al 2000 quando ero assessore ai Beni culturali ebbi modo di vedere di persona in che condizioni già da allora si trovava la chiesetta», racconta la storica dell’arte Ida Farci, «purtroppo eravamo a fine legislatura e non ci fu il tempo di parlare di un recupero che mi sarebbe tanto piaciuto portare avanti». Peraltro, aggiunge, «c’era già un progetto risalente agli anni Novanta. È un peccato che poi le cose siano finite così, perché si tratta di un’interessante cappella neo gotica che si ispira al santuario di Bonaria, prendendone il nome».

