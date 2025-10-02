Messe e processioni per il 25 anni della parrocchia 

È un ottobre speciale per la parrocchia di Santo Stefano che si prepara a festeggiare il 25° anniversario di dedicazione della chiesa. Lo farà con una serie di celebrazioni che prenderanno il via domani e che andranno avanti fino a venerdì 31 ottobre unite dal tema conduttore “Cristo, centro e sorgente della nostra comunione”.

«Il 25° anniversario della dedicazione della chiesa di Santo Stefano non è soltanto memoria, ma occasione per rinnovare la fede e rinsaldare i legami comunitari», ha detto il parroco don Giulio Madeddu. «Con Cristo come centro e sorgente della comunione, la parrocchia guarda con fiducia al futuro, testimoniando una chiesa che annuncia, celebra, prega, serve e si apre alla speranza».

Si parte come detto domani con la messa delle 19 presieduta da don Davide Collu. Sabato 11 a celebrare sarà invece don Andrea Secci e sabato 18 toccherà al diacono Ignazio Boi. Il momento più solenne sarà sabato 25 ottobre, con la messa presieduta dal parroco don Giulio Madeddu, seguita da una processione con il simulacro e la reliquia di Santo Stefano per le vie del quartiere. Domenica 19 ottobre, sarà inaugurato l’anno pastorale e il nuovo cammino catechistico 2025-26 con la messa delle 10.30, seguita dall’apertura della mostra fotografica “Un quartiere, una comunità, un cammino” presso il Centro pastorale parrocchiale. Domenica 26 spazio al pranzo comunitario per poi finire venerdì 31 ottobre, giorno esatto dell’anniversario, con la celebrazione presieduta dall’arcivescovo Giuseppe Baturi. (g. da.)

