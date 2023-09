Messe e processioni per celebrare San Pietro Pascasio 

Sono iniziati ieri i festeggiamenti in onore di San Pietro Pascasio e dureranno fino al 9 settembre. Oltre alle celebrazioni religiose e ai numerosi momenti dedicati al raccoglimento in preghiera, ci saranno anche serate di musica e divertimento e la fiera del dolce. Da martedì a giovedì c’è stato il triduo in preparazione alla festa, mentre, la giornata di ieri è stata dedicata al povero e all’ammalato con l’iniziativa “Un pasto gentile”.

Oggi alle 18 il simulacro verrà portato in processione per le vie della città. In segno di devozione e accoglienza i parrocchiani potranno allestire le vie interessate dal suo passaggio. Alle 19 è prevista, invece, la messa nella chiesa di via Tabarca. Le notti di oggi e domani sono dedicati ai festeggiamenti. Ad animare gli spazi dell’oratorio ci saranno rispettivamente il gruppo il gruppo “Compagnia Battisti”, un tributo al Lucio Battisti – la serata è stata offerta dall’amministrazione comunale - e l’Arkeo Show.

Sabato 9 settembre sarà una giornata dedicata alla preghiera e alla riflessione. Dopo l’adorazione eucaristica, alle 19 verrà celebrata la messa in ricordo del trentaquattresimo anniversario della consacrazione della parrocchia. (fr. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA