Messe e processioni nei due paesi per celebrare Santa Lucia 

Festa oggi a Maracalagonis e a Settimo San Pietro in onore di Santa Lucia. Una festa religiosa che si rinnova da tempo in un clima di grande devozione. In programma, a Maracalagonis, la messa mattutina e, alle 17, la processione tra le vie Deledda, Gramsci, Umberto I, Marconi, Colombo, San Basilio, Minervini, Fratelli Cervi, Corona, Manzoni, dei Mille, Repubblica, Nazionale, Parrocchia.

Prevista la partecipazione dell'associazione culturale Sa Cedra. A seguire, la messa solenne e il rientro dalla parrocchia alla chiesetta di Santa Lucia. A conclusione della processione è in programma uno spettacolo pirotecnico.

Santa Lucia verrà festeggiata sempre oggi anche a Settimo con le messe celebrate dal parroco don Giuseppe Orrù e con la processione che sarà accompagnata da gruppi folk locali con i loro splendidi abiti tradizionali. Seguirà lo spettacolo di fuochi artificiali. Per l’occasione, durante la processione, è previsto il divieto di transito alle auto durante il passaggio della Santa. Già emessa l’ordinanza municipale.

Da alcuni giorni sia a Maracalagonis che a Settimo sono, inoltre, in corso le manifestazioni programmate per il Natale. (ant. ser.)

