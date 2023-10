Messe, deposizioni di corone e preghiere per i Caduti 

I Comuni di Maracalagonis , Sinnai e Settimo San Pietro preparano la giornata dell’Unità nazionale e Festa delle forze armate, con la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre. Si inizia il 4 novembre a Maracalagonis: alle 16,45 il corteo con la sindaca Francesca Fadda e il gonfalone lasceranno il Municipio raggiungendo la parrocchia con accompagnamento della banda musicale “Santo Stefano”. Alle 17 verrà celebrata la messa. Seguirà l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro sul monumento dei Caduti.

Il 6 novembre le altre cerimonie. A Sinnai si inizierà alle 9.30 con l’afflusso del pubblico, associazioni e autorità; alle 10 la celebrazione della messa in parrocchia; alle 11 partirà il corteo per il Parco delle rimembranze, con l’alzabandiera, la preghiera per i Caduti, la deposizione di una corona d’alloro. Seguiranno l’intervento del sindaco Tarcisio Anedda, la visita al monumento dei Caduti, con la partecipazione del picchetto d’onore e della banda musicale della Brigata Sassari.

Lo stesso giorno appuntamento anche a Settimo con la commemorazione dei Caduti alla presenza del sindaco Gigi Puddu e la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento dedicato a chi ha perso la vita nelle guerre. (r. s.)

