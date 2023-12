Messe a dimora oltre mille piante in via Toti, nasce un nuovo parco grazie a Mosaico Verde 

Mille piante, tra alberi e arbusti, messe a dimora nell’area di via Toti a Pirri. Una nuova area verde nata dalla collaborazione tra da Fastweb e l’amministrazione comunale che ha portato un importante intervento di forestazione.

All’evento di inaugurazione dell’area sono intervenuti il sindaco Paolo Truzzu, ils uo vice Giorgio Angius, Elena Marchetto, head of local governments relations di Fastweb, Alessandro Martella, direttore commerciale di AzzeroCO2, e Luisa Lusso, presidente del circolo Legambiente di Cagliari.L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale per la riqualificazione di aree urbane ed extraurbane e la tutela dei boschi esistenti ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, alla quale Fastweb ha aderito nel 2021.L’area in cui è stata effettuata la piantumazione è situata in una zona particolarmente urbanizzata della Municipalità di Pirri, nelle vicinanze di un complesso scolastico dell’infanzia e dell’oratorio della Chiesa di San Giuseppe.

