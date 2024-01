Messaggio di fuoco per una 45enne 

Notte di paura a Sant’Elia. Tra giovedì e ieri qualcuno ha raggiunto il pianerottolo di un appartamento in uno dei palazzi di via Schiavazzi, rovesciando del liquido infiammabile per poi far partire il rogo. Fortunatamente i rumori prima e il fumo poi hanno destato i sospetti di una inquilina che ha dato l’allarme: quando i vigili del fuoco sono arrivati il principio d’incendio era di fatto già spento. Nel mirino, secondo gli accertamenti degli agenti della Polizia, ci sarebbe una 45enne. Non è la prima volta che diventa l’obiettivo di atti intimidatori: nel periodo tra Natale e Capodanno ci sono stati degli episodi di vandalismo e il lancio di petardi nelle sue proprietà.

Il quartiere

Nel rione le voci si rincorrono, ma di preciso non è chiaro il perché la donna sia finita al centro di questi episodi. Probabilmente si tratta di qualche vicenda personale. Ora, dopo il primo intervento dei poliziotti delle volanti, sul caso sono al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile. Per fortuna l’attentato incendiario della scorsa notte non ha causato gravi danni. Le fiamme hanno danneggiato la porta d’ingresso dell’appartamento e annerito le pareti del pianerottolo. Evidenti, come emerso dal sopralluogo dei vigili del fuoco, le tracce del liquido infiammabile usato per il messaggio con il fuoco.

I precedenti

La donna non ha saputo fornire elementi concreti per poter consentire ai poliziotti di avviare delle indagini mirate per poter risalire ai responsabili o per inquadrare il possibile movente. Solo ipotesi comunque prese in considerazione dagli investigatori. Così come è probabile, ma non certo, che l’atto intimidatorio della notte tra giovedì e ieri sia collegato agli episodi di vandalismo avvenuti le settimane precedenti. Chi vive nel palazzo di via Schiavazzi dove è avvenuto l'episodio sussurra di qualche problema di natura personale. Chiacchiere di quartiere per ora e nulla più. Per fortuna la scia di atti intimidatori non è stata gravissima e non ha causato danni ingenti. Ma è comunque abbastanza per far scattare l’allarme nel rione e tra gli inquilini che vivono nella stessa palazzina della vittima.

