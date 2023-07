Messaggio di fuoco per il carrozziere di Jerzu 

L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, ma non è bastato per evitare che un carro attrezzi e una vecchia Fiat Punto andassero completamente distrutti. Era mezzanotte quando il personale del 115 in servizio al distaccamento di Tortolì è stato allertato dalla sala operativa di Nuoro. Una corsa a tutta velocità lungo l’Orientale verso la periferia di Bari Sardo dove, all’interno di un piazzale su cui s’affaccia l’officina di Paolo Piras, gommista del paese, si è sviluppato il rogo. Le fiamme hanno ridotto in cenere il carroattrezzi, adibito a soccorso stradale, di proprietà di Alessandro Angius, originario di Jerzu, e la Fiat Punto di Roberto Agus, residente a Bari Sardo. Le prime persone che si sono accorte dell’incendio hanno subito chiamato i vigili del fuoco che, arrivati sul posto, hanno spento le fiamme e provveduto alle operazioni di bonifica. Le indagini sono scattate con l’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Lanusei che hanno raccolto le prime testimonianze, proseguendo con l’attività anche ieri mattina: i militari sono a caccia di indizi. Al setaccio anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza. Nell’officina non sarebbe stato trovato alcun innesco, ma la pista privilegiata dagli investigatori resta quella dell’attentato. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA