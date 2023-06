Messaggio di fuoco a un imprenditore 

Mezzanotte di fuoco a Lanusei. Le fiamme hanno divorato il camion rosticceria di proprietà di Luigi Lai, imprenditore di Lanusei con interessi anche nel mercato immobiliare. Nella violenta combustione è rimasta coinvolta anche una cella frigo, in funzione in un garage di 400 metri quadri in via Ilbono. Secondo i primi accertamenti la matrice del rogo sarebbe dolosa. Il diretto interessato preferisce aspettare la conclusione delle indagini: «Non siamo in condizione di sapere se si è trattato di raid vandalico oppure cortocircuito. Certo, se venisse confermato l’attentato sarei sorpreso». Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei.

I danni

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno evitato ulteriori danni ai locali adiacenti in cui erano parcheggiate altre auto. Bruciata la cella frigo, dove Lai custodiva tutta la merce, e l’attrezzatura, come la idropulitrice. Ingenti i danni alla parte posteriore del mezzo, un camion Mercedes lungo 12 metri. Sul posto sono interventi anche i carabinieri di Bari Sardo e Lanusei che hanno avviato le indagini.

L’imprenditore

Luigi Lai è un imprenditore con interessi nel mercato immobiliare. Diversi gli stabili di sua proprietà affittati ad attività commerciali, anche a Tortolì. Di recente ha avviato il cantiere per la costruzione di un maxi centro commerciale lungo la strada che, dalla circonvallazione est di Lanusei, porta a Ilbono. Domenica sera non era in casa quando è scoppiato l’incendio, bensì si trovava nella sua residenza estiva di San Gemiliano, a Tortolì. «Non me la sento di fermarmi. Sono già in contatto con i fornitori per acquistare un nuovo mezzo, anche se usato».

