Messaggio di fuoco a un autista 

Attentato incendiario poco dopo la mezzanotte ai danni di alcune auto parcheggiate in viale Sardegna, a Nuoro. Le fiamme, di chiara matrice dolosa, hanno interessato una Seat Ateca di proprietà di Marco Tuppone, 52 anni, autista per una ditta di distribuzione del vfas. Dall’auto di quest’ultimo il rogo si è poi esteso e a una Opel Agila e a una Citroen C1 parcheggiate poco distanti. Tutte le vetture hanno subito gravi danni.

Al divampare dell’incendio è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. A loro è bastato poco per accertare la natura dolosa del rogo. Inequivocabili le tracce della diavolina e inevitabile l’apertura di un fascicolo con l’ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio. Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raid. All’equipaggio della Volante intervenuto sul posto Tuppone – persona tranquilla, per le forze dell’ordine un perfetto sconosciuto – ha dichiarato di non avere sospetti su mandante e autori dell’attentato incendiario. Al momento resta oscuro anche il movente che ha armato la mano degli incendiari, tornati a fare la loro comparsa in città dopo una tregua non molto lunga.

