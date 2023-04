Messaggini minatori alla ex fidanzata, giovane condannato 

Accusato di aver molestato la ex fidanzata con messaggini telefonici infarciti di minacce e ingiurie, un 23enne è stato condannato a un anno di reclusione, con la sospensione della pena. La decisione del gup Marco Mascia è arrivata al termine del processo con il rito abbreviato. L’avvocato difensore Rossella Oppo ha già annunciato l’impugnazione della sentenza con ricorso in appello.

La vicenda risale a un anno fa, al termine di una relazione sentimentale fra due giovanissimi. La ragazza si era presentato in questura per denunciare che l’ex fidanzato, sostenendo di aver ricevuto da lui numerosi messaggini con minacce anche gravi, fra le altre “ti sfregio con l’acido” e altri contenenti insulti e ingiurie. In questura aveva presentato una stampa dei messaggini.

Chiusi gli accertamenti, la pm Sara Ghiani aveva chiesto il giudizio immediato e successivamente la difesa aveva optato per il rito abbreviato. Ieri in aula la discussione: il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a un anno e mezzo. Poi la parola all'avvocata Oppo che ha sostenuto la mancanza di prove che quei messaggini fossero partiti dal cellulare dell’imputato. ( p. m. )

