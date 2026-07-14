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Mulinu Becciu.
15 luglio 2026 alle 00:50

Messaggi di solidarietà per l’insegnante di danza 

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Sono tanti i messaggi di solidarietà per l’insegnante di danza della palestra di Mulinu Becciu dopo l’episodio di domenica mattina. La donna, in compagnia di un’amica, è riuscita a scampare al proiettile sparato da Cristian Musu con il suo fucile da caccia. Il 52enne di Elmas in seguito si è tolto la vita nello stesso parcheggio dell’edificio di via Renzo Laconi. «Siamo ancora più arrabbiate e unite», scrive un’amica dell’insegnante sui social. «Fino a quando non ti capita da vicino non ti rendi conto di quanto questo mondo sia malato e squallido. Continueremo a dire di no quando sarà no. Ringrazio il cielo che la mia amica sia viva», afferma invece un’altra. E ancora: «Per fortuna sta bene, ma questo non alleggerisce il peso enorme sui nostri cuori». Vicinanza anche da parte del locale di viale Colombo, che domani avrebbe ospitato una serata di flamenco dell’insegnante. L’evento è stato rinviato a data da destinarsi.

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