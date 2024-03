Messaggi di morte per quattro 

Alta tensione a Oliena. Scritte con croci e minacce di morte sono comparse nella notte tra martedì e mercoledì nel porticato del cimitero del paese. Quattro le persone prese di mira con accuse circostanziate. “Morte alle spie, morte ai collaboratori di giustizia, buona Pasqua 2024”: sono le accuse lanciate dai malviventi. Scritte di minacce che non possono essere certo sottovalutate, visto che tra i nomi spunta anche quello di un cuoco del paese, Giuseppe Sitzia, che solo una settimana fa è stato oggetto di un atto intimidatorio: ignoti hanno dato fuoco alla sua auto. L’episodio risale a una decina di giorni fa: l’atto è certamente doloso. E forse non il primo. A Oliena altre volte ignoti hanno scelto di mandare un messaggio di morte sui muri del cimitero. L’ultima è capitata due anni fa. Altri quattro nomi, altre croci per un nuovo avvertimento che fa piombare il paese in un clima di forte tensione e preoccupazione.

La scoperta

Il messaggio di morte, vergato con vernice spray rossa, arriva nella notte tra martedì e mercoledì, e viene scritto sul muro del porticato che conduce alla sala dove solitamente si danno le condoglianze e sul pavimento del porticato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Oliena che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori. Chiare le accuse nelle scritte, come di essere collaboratori di giustizia a cui seguono anche quelle su presunti affari nel mondo della droga. Il sospetto degli inquirenti è che siano delle frasi rivolte a persone che hanno testimoniato o stanno testimoniando nell’ambito di un’inchiesta o di un processo.

Tensione

Quello che maggiormente preoccupa gli inquirenti è la vicinanza dei fatti con altri episodi. Il primo è l’incendio dell’auto di Sitzia, avvenuto nella notte dello scorso sabato 16 marzo in viale Italia. Un rogo di sicura origine dolosa, e che oggi, dopo le scritte nel cimitero del paese, fa rivalutare anche un altro episodio capitato a Oliena poco più di un mese fa, e che ha coinvolto ancora una volta degli autoveicoli. In quella circostanza tre auto andarono a fuoco: una Fiat Panda ibrida, un furgone Mithubisci e una Peugeot 106.

In quella circostanza si pensò inizialmente a un cortocircuito da parte dell’auto elettrica. Per questo l’episodio non balzò all’onore delle cronache. Ma alla luce degli ultimi avvenimenti quell’episodio ora assume un’ottica diversa, proprio perché uno dei proprietari delle auto incendiate allora, la Peugeot, sarebbe lo stesso cuoco finito nel mirino degli attentatori la settima scorsa, e ora oggetto insieme ad altri tre delle scritte minatorie. Certamente molto più di uno scherzo di pessimo gusto.

