Messaggi di fuoco per le rivendite d’auto: controlli sui video  

Indagini serrate di polizia e carabinieri per far luce sugli incendi che in una sola settimana hanno danneggiato un furgone e quattro auto parcheggiate nel cortile di due rivendite di macchine sulla 554. Il blitz di martedì dei carabinieri col recupero di due bottiglie molotov su una terza rivendita sulla stessa strada sembra far pensare ad eventi dolosi che stanno anche seminando paura fra le attività commerciali lungo la strada.

Carabinieri e polizia indagano mantenendo uno stretto riserbo. Hanno già esaminato le immagini di diverse telecamere, hanno interrogato alcune persone, avrebbero eseguito pure perquisizioni domiciliari. Si è infine parlato di un fermo, senza però che siano arrivate conferme dalle forze dell’ordine. Ipotesi al momento con le indagini condotte a 360 gradi senza insomma escludere alcuna ipotesi.

Il prima incendio risale al 28 febbraio: quella sera, verso le 23 le fiamme aggredirono un furgone e tre macchine. Il 5 marzo il secondo rogo con altre due utilitarie rimaste distrutte in una seconda rivendita. Lo stesso giorno il recupero delle molotov a far sollevare l’asticella della preoccupazione. Tutti episodi che potrebbero essere legati.

Gli agenti del Commissariato di Quartu indagano sotto le strette direttive della dirigente Silvia Casu e del sostituto Commissario Gianni Noto. Per la Compagnia di Quartu il lavoro investigativo sul recupero delle bottiglie incendiarie è coordinato dai capitani Michele Cerri e Ignazio Cabras. L’obiettivo è stringere i tempi per cercare di porre fine ad un fenomeno sicuramente inquietante.

RIPRODUZIONE RISERVATA