Messaggi d’amore (e sesso) sui cartelli 

C'è chi lo trova divertente, chi, invece, lo reputa un gioco sciocco, certo è che a Quartucciu è ormai caccia al burlone che la notte, lontano da occhi indiscreti, altera i cartelli stradali in città. E così in via Salvo D’Acquisto, all’incrocio con via Bengasi, il cartello che indica il senso unico diventa “sesso unico”. Più avanti, alla fine della strada, allo stop per immettersi in via Quartu è stata aggiunta la parola “dimentica”, richiamo al singolo “Stop! Dimentica” di Tiziano Ferro uscito il 12 maggio del 2006. E ancora, in altri cartelli che indicano il senso unico sono stati aggiunti dei cuori. Un messaggio subliminale o un semplice scherzo? Una cosa è certa “l’artista”, sembrerebbe dai messaggi dal cuore infranto, ora rischia una denuncia per danneggiamento di bene pubblico.

I pareri

«È una nuova moda quartuccese?», si domanda un signore sull’ottantina attirato dalle chiacchiere di altri cittadini che commentano gli avvisi a dir poco improbabili sui cartelli. «Sarà sicuramente opera di qualche giovane che vuole lanciare un messaggio d’amore ben preciso a qualcuno o qualcuna che vive in questa zona, anche perché, per ora, sembra che i cartelli modificati siano tutti qui vicino all’argine», ipotizza Laura Sulas. «Chissà da quando ci sono, io non li ho notati subito, anche perché sono talmente precisi che se stai guidando neanche non ci fai subito caso», aggiunge Mariassunta Loi.

Insomma a Quartucciu sono tempi duri per la viabilità, non solo per il traffico sostenuto nelle principali arterie cittadine e per i parcheggi selvaggi a ridosso degli incroci, ora anche per questi curiosi scherzi. La modifica, molto precisa, è stata fatta con adesivi attaccati direttamente sul cartello, creando così una bella armonia tra l’originale e l’artificiale.

Il Comune

Le autorità faticano a individuare il responsabile nonostante le telecamere. «Che io ricordi una cosa del genere non è mai accaduta a Quartucciu, ma neanche nei centri limitrofi», commenta il sindaco Pietro Pisu che per quanto trovi l’azione goliardica invita l’autore a «sfogare in maniera diversa la propria fantasia, senza andare a intaccare e modificare quelli che sono segnali importanti per la viabilità e che hanno il compito di salvaguardare la sicurezza pubblica». E poi assicura: «In settimana provvederemo subito a fare una ricognizione e a ripristinare la giusta segnaletica».