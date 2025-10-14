VaiOnline
L’allarme.
15 ottobre 2025 alle 00:19

Messaggi dall’Asl? «No, è una truffa» 

I tentativi di truffa corrono sul telefono e chi li mette in pratica ogni giorno escogita nuove trappole. Questa volta è l’Asl 5, guidata dal commissario Federico Argiolas, a lanciare l’allarme. «Stiamo ricevendo in questi giorni le segnalazioni di diversi cittadini a cui è stato inviato un messaggio sms contenente l’invito a chiamare gli uffici Asl a un numero con prefisso 893 per comunicazioni sanitarie che li riguarderebbero», si legge in una nota.

In particolare chi riceveva il messaggio sul cellulare era pregato «“di contattare i nostri uffici ASl (la lettera L è erroneamente indicata in minuscolo) al seguente numero 893… per comunicazioni che la riguardano” – precisano da via Carducci – Attenzione: si tratta di un messaggio non proveniente dagli uffici Asl Oristano, per cui si invitano i cittadini a non rispondere e non comporre il numero indicato, la cui finalità è probabilmente quella di far chiamare un numero a pagamento, assorbendo così tutto il credito telefonico della vittima».È importante, come ricorda la Polizia postale, «non telefonare ai numeri suggeriti, non aprire eventuali allegati e non linkare su indirizzi. L’Asl 5, che non ha mai diffuso questo tipo di messaggi, invita quindi a diffidare da questi e da simili sms a tema sanitario e a non comporre i numeri indicati», precisano dall’Azienda sanitaria.

