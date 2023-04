Messa per Sant’Agostino al suono delle launeddas 

Le note delle launeddas di Luigi Lai hanno accompagnato la solenne celebrazione che si è tenuta ieri mattina nella Parrocchia di Seuni (piccola frazione del Comune di Selegas), in occasione dell’istituzione della festa religiosa in onore di Sant’Agostino, nel XIII centenario della traslazione delle ossa del santo. Il maestro ha eseguito un brano su uno spartito medievale recuperato di recente: dettaglio non trascurabile che ha ammantato di ulteriore solennità l’importante ricorrenza.

Don Gianfranco Zuncheddu responsabile spirituale della comunità seunese, ha benedetto la statua del santo e ha celebrato la messa in latino (Missa VIII). Importante anche il momento di riflessione sulla traslazione del corpo del padre della Chiesa dalla Sardegna, dove era stato portato anni dopo la morte in Africa, per volere del re longobardo Liutprando. Sono intervenuti la professoressa Claudia Satta di La Maddalena e il Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Adriano Picciau di Cagliari che hanno ricordato la vendita a Pavia, più di 700 anni fa, delle ossa di Sant'Agostino.

Dal 7 ottobre 1900 le sue ossa si trovano nella basilica di San Pietro, a Pavia. Don Zuncheddu, nel momento dell’istituzione della nuova festa religiosa di Seuni, ha ricordato in quali altri centri già si venera il filosofo, vescovo e teologo romano di origine nordafricana: a Cagliari (largo Carlo Felice, via Bayle), Alghero, Sassari, Abbasanta, Alà dei Sardi, Belvì, Muravera, Nurachi, Pauli Arbarei, Sorso, Villaspeciosa, Elini e Sindia. (sev. sir.)

