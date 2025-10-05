Messa per i dializzati nella corsia dell’ospedale 

Il cappellano dell’ospedale si è rivolto sia ai pazienti che al personale del reparto di Nefrologia e dialisi. Ieri, don Efisio Meloni, tornato al Nostra Signora della Mercede dopo qualche anno di attività pastorale nelle parrocchie di Triei e Cardedu, ha celebrato una messa speciale in corsia in occasione della Giornata nazionale del dializzato. Ad accompagnare il rito, i canti del coro della parrocchia Sant’Andrea di Tortolì. «Un’occasione che ha unito pazienti, familiari e operatori sanitari per sensibilizzare e riflettere sui temi centrali della salute dei reni, della prevenzione e delle malattie nefrologiche», hanno commentato dall’Asl Ogliastra. Per pazienti e personale sanitario è stato un momento di rigenerazione spirituale. «Ricordiamo in questa giornata - ha aggiunto la direzione aziendale - tutti coloro che, ogni giorno, affrontano la sfida con coraggio e tutti i professionisti che li supportano con dedizione e serietà». Dallo scorso gennaio, il reparto è guidato dal primario Massimo Belluardo. Il professionista è arrivato dalla Toscana, dove era responsabile dell’ambulatorio di ecografia renale e dell’ecocolordoppler dei reni trapiantati e delle arterie renali dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena. Struttura che rappresenta un centro di riferimento per quel territorio, richiamando pazienti da tutta la Toscana. ( ro. se. )

