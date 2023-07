Messa per celebrare la Madonna del Carmelo  La statua esposta per tutto il mese in chiesa  

Il Terz’ordine Carmelitano festeggia la Madonna del Carmelo con una serie di celebrazioni che andranno avanti fino alla fine del mese. Il clou oggi alle 10,30 con la messa solenne in basilica presieduta dal vice parroco don Gianmarco Lorrai.

Dopo la celebrazione chi lo desidera potrà ricevere l’imposizione dello scapolare piccolo, ovvero dello stemma del terzo ordine. Fino al 31 luglio sempre in basilica si reciterà il Santo Rosario. Le celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo, hanno preso il via il 2 luglio scorso.

Nella chiesa di Sant’Elena è stata esposta la statua della Madonna, in legno, che è stata adagiata alla destra dell’altare e lo resterà fino alla fine del mese. Ad agosto poi prenderanno il via, come in tutte le parrocchie, le celebrazioni in onore dell’Assunta. (g. da.)

