Messa in sicurezza la strada per la Giara  

Avanzano i lavori sulla strada che collega il centro di Setzu con l’altopiano della Giara, sottoposta a una serie di interventi che stanno migliorando la fruibilità, in termini di sicurezza: «Abbiamo a disposizione due finanziamenti ministeriali, uno da 450 mila euro e l’altro da 300 mila euro da fondi Pnrr», annuncia il sindaco Sandro Palla. Nello specifico un finanziamento verte sulla realizzazione delle reti paramassi, mentre l’altro sul posizionamento di barriere stradali in acciaio e gabbionate. Fanno parte degli interventi anche il posizionamento di reti di contenimento a terra con lo scopo di garantire la sicurezza dei tanti visitatori dell’altopiano che scelgono l’ingresso di Setzu per arrivare sulla Giara, aumentando di tanto il livello di protezione della strada e della sede stradale, dei guardrail e dei muri di contenimento. La scelta del punto di posizionamento delle barriere è fatta per intercettare le più probabili traiettorie di caduta dei massi, la cui dimensione media è stata stimata in un metro cubo. Le gabbionate, infine, saranno posizionate diversi punti critici e serviranno a dare stabilità al versante mitigando le azioni erosive, non interferendo o modificando l’habitat naturale e non incidendo in alcuna maniera sugli ecosistemi. «Siamo soddisfatti del risultato: nonostante le difficoltà, siamo quasi giunti al termine», conclude Palla. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA