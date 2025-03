Messa in sicurezza la strada delle croci  

L’obiettivo è stato raggiunto. Lo dicono i dati: nel 2024 in via dell’Autonomia Regionale Sarda, la strada più pericolosa della campagna quartese, si sono registrati “soltanto” quattro incidenti stradali, nessuno mortale.È la prova inconfutabile che i lavori per la messa in sicurezza della strada, con rotatorie, marciapiedi e piste pedonali, stanno dando i loro frutti.E se è vero che il cemento del percorso ciclabile si è già sfaldato in qualche tratto e che le erbacce crescono velocemente, è altrettanto vero che finalmente la strada della troppe croci – dove in passato hanno perso la vita in tanti, giovani e meno giovani, adolescenti e bambini – adesso è decisamente meno pericolosa.

Lorenzo e gli altri

Una delle vittime di questa striscia d’asfalto troppo a lungo abbandonata a se stessa è Lorenzo Damato, per tutti Lollo, il dodicenne che, quasi dieci anni fa, venne falciato da un camion mentre aspettava il pullman alla fermata. Aveva lottato per otto mesi come un leone, in coma in un letto di ospedale, prima di arrendersi. Adesso sua mamma Marta Ibba, che per anni ha continuato a percorrere quella strada tra i pericoli, la vede finalmente diversa.«Non c’è dubbio che questi lavori abbiano aiutato tantissimo» dice, «così come ha aiutato la sistemazione dell’illuminazione che è stata importantissima. Non dimentichiamoci che via Dell’Autonomia era una strada completamente avvolta dall’oscurità. Hanno fatto il marciapiede, le rotatorie, per quanto una sia un po’ pericolosa e qualcuno va dritto finendoci anche dentro. Ma non è certo paragonabile a come era prima».

Interventi da ultimare

La messa in sicurezza però non è ancora conclusa. «Resta da completare il tratto tra via San Martino e la rotatoria di Sant’Isidoro», dice Ibba. Così come non è stato fatto niente in via S’Ecca S’Arrideli, la strada poco distante, di competenza della Città Metropolitana, dove «non c’è nemmeno un passaggio pedonale. I ragazzi scendono dai bus e non ci sono strisce da nessuna parte per poter attraversare». Lì, appena sceso dal pullman, era stato falciato da un’auto il tredicenne Matteo Fabbrocile, morto nel giorno della festa di Sant’Elena nel 2019.

L’appello

«Le rotatorie fanno rallentare le auto e questo rende la strada più sicura», dice Andrea Cogoni, anche lui residente nella zona «e sono più sicure anche le fermate dei pullman nonostante non ci siano ancora le pensiline. Però mancano ancora i marciapiedi nel primo tratto dalla parte della chiesa di Santa Maria degli Angeli e poi devono completare il tratto tra via San Martino e Sant’Isidoro. Dovrebbe farlo la Città Metropolitana ma non si è saputo più niente dei lavori».

La messa in sicurezza di via Dell’Autonomia era uno degli interventi più attesi. Si era cominciato con l’istallazione dell’impianto di illuminazione da via Leonardo da Vinci. Spazio poi alle tre rotatorie, oltre a marciapiedi e pista ciclabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA