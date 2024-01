Messa in sicurezza la facciata di San Giuseppe Dopo cinque mesi riapre la Torre dell’Elefante 

Dopo cinque mesi di chiusura al pubblico, oggi riapre al pubblico la Torre dell’Elefante. L’ingresso era stato interdetto il 12 agosto del 2023 a causa del distacco di calcinacci dall’adiacente chiesa di San Giuseppe. Dopo l’intervento della Protezione civile la zona era stata transennata e ai turisti non era rimasto che guardare la torre dall’esterno.

«Siamo molto felici di poter restituire alla città e ai tanti turisti l’accesso a uno dei monumenti meglio conservati, amati e simbolici di Cagliari che ogni anno viene visitato da diverse migliaia di persone», ha commentato l'assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau.

Seconda in altezza alla Torre di San Pancrazio, la Torre dell’Elefante è così chiamata per la scultura dell’animale che campeggia in una delle pareti del monumento, realizzato dai Pisani quando hanno fortificato il castello tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. L'edificio fu portato a termine nel 1307 dall'architetto Giovanni Capula. La torre è alta circa 35 metri e domina la città da uno degli angoli del bastione di Santa Croce. La struttura conserva ancora le saracinesche ferrate munite di puntali che bloccavano l'accesso al quartiere. Sottoposta ad un intervento di restauro e consolidamento dei solai in legno a partire dal 2018, era stata poi riaperta al pubblico ottenendo un costante successo di visitatori.

La Torre è visitabile tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 17.

