Messa in sicurezza la ciclabile, riparato il guard-rail divelto  

Adesso il percorso per ciclisti e pedoni lungo le saline è di nuovo sicuro. Nei giorni scorsi gli operai della ditta Sicurezza e Ambiente hanno riparato il guard rail che delimitava il passaggio che da viale Colombo svolta verso il Poetto. Ci è voluto un po’ di tempo perché è stato necessario attendere che arrivasse il materiale per sostituire la parte danneggiata.

La barriera era stata divelta da un’auto che vi era finita sopra. Il conducente si era allontanato senza lasciare tracce salvo poi presentarsi qualche tempo dopo al comando della Polizia locale. È stato così possibile avviare tutto l’iter con le assicurazioni e dare così modo di procedere con la riparazione. Stessa cosa anche per il piccolo rondò tra via Fiume via San Benedetto anche questo danneggiato a seguito di un incidente stradale e anche questo rimesso in sesto.

Brutte notizie invece per la nuova rotatoria realizzata in via dell’Autonomia regionale sarda. Anche qui un’auto, probabilmente ad alta velocità ha finito la sua corsa dentro la rotatoria danneggiando il manto erboso. Lo stesso che succede spessissimo nella rotatoria all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Marco Polo. Le folli corse infatti finiscono costantemente sopra il rondò con le auto che danneggiano la segnaletica e parte del cemento. È successo anche di recente: sono stati divelti anche i cartelli della segnaletica indicanti le località da un’auto finita sullo spartitraffico.

