Messa in sicurezza e restauro del Pala Pip di via Sanna Sulis  

Con le opere di restauro, risanamento conservativo e messa in sicurezza dei locali di viale Francesca Sanna Sulis, nella zona artigianale, proseguono i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di edifici per uso comunitario culturale, ricreativo, sportivo e per attività legate al carnevale Cambas de linna. Evidente soddisfazione del vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru: «Continuano i lavori al Pala Pip. Sono state realizzate le nuove uscite di sicurezza, un impianto d’illuminazione di emergenza, un moderno sistema di avviso per evacuazione e il nuovo pavimento». L’intervento, affidato all’impresa “Figli - Fratelli Serci” di Guspini per 288mila, ha un costo complessivo di circa 293mila euro. Il progettista è Gianni Fois, il responsabile della sicurezza è Cristian Atzei.

Con i lavori di adeguamento, si stanno rimuovendo le impurità esistenti sui soffitti tramite raschiature localizzate, applicando un primer e riempiendo i dislivelli. L’obiettivo è arrivare alla valorizzazione dei legni che compongono il soffitto che nel corso del tempo a causa degli sbalzi di temperatura hanno perso la lucentezza originaria e subito fenomeni di erosione superficiale. L’intervento verrà svolto nel minor tempo possibile, considerata la necessità di ridurre al minimo le tempistiche di occupazione del cantiere posto a ridosso della strada statale126, ma con l’entrata obbligata dalla zona artigianale comunale.

