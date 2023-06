Messa in sicurezza e bonifica all’interno dell’area ex Alcoa  

“Avvenuta bonifica” per i terreni all’interno dell’ex Alcoa di Portovesme. La Provincia ha certificato la conclusione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza sui terreni caratterizzati dall’Arpas anni fa, aree all’interno dello stabilimento su cui erano state riscontrate sostanze inquinanti nei terreni. La multinazionale americana, che nel frattempo ha fermato la fabbrica di alluminio per i costi energetici e ha poi comunicato di voler abbandonare Portovesme, ha predisposto e finanziato il progetto di bonifica. I lavori sono iniziati nel 2016 e conclusi lo scorso anno. Dopo tutti i controlli e monitoraggi previsti dalla legge, nei giorni scorsi la Provincia del Sud Sardegna, con una determina dell’area Ambiente, ha certificato «l’avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei terreni». E’ una certificazione che interessa una parte delle aree della fabbrica, i terreni su cui era emersa la contaminazione e che sono stati al centro dei lavori negli anni scorsi. «L’intervento ha previsto - si legge nell’atto della Provincia - la bonifica di terreni e riporti contaminati e la messa in sicurezza permanente dell’area per ridurre e evitare la diffusione del contaminante solido».

Attualmente la fabbrica in cui si produceva alluminio, chiusa dal 2012, è di proprietà della società svizzera Sider Alloys che ha rilevato lo stabilimento nel 2018. Nel sito di Portovesme lavorano 122 dipendenti diretti e circa altrettanti degli appalti. La produzione di alluminio non è ancora ripartita, da gennaio è parzialmente attiva la fonderia.

