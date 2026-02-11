VaiOnline
Selargius.
12 febbraio 2026 alle 00:30

Messa in sicurezza dell’incrocio a rischio, bagarre in Consiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La pericolosità dell’incrocio fra via Parigi e via Vienna fa esplodere la bagarre in Consiglio comunale di Selargius.A innescarla l’ordine del giorno proposto dal consigliere di minoranza Riccardo Cioni, bocciato dalla maggioranza martedì sera ma che verrà discusso di nuovo la settimana prossima perché la seduta di due giorni fa è risultata poi irregolare (nella lista della convocazione mancava il nome di un consigliere). Nel documento veniva chiesto un intervento per garantire maggiore sicurezza nell’incrocio - con tanto di rotonda - dove puntualmente viene bruciato lo stop da chi arriva da via Parigi: «Serve una più chiara segnaletica orizzontale e verticale, e soprattutto l’installazione di strisce pedonali rialzate per indurre gli automobilisti a rallentare».

Tutti d’accordo sull’esigenza di un intervento di messa in sicurezza, ma alla fine l’ordine del giorno è stato respinto con 10 voti contrari dai banchi della maggioranza, altrettanti a favore nell’opposizione, e 3 astenuti di maggioranza. «Un dispetto politico nei miei confronti», le parole di Cioni dopo il no al suo ordine del giorno. «La proposta del collega andava votata all’unanimità, invece sindaco e maggioranza senza rispetto hanno bocciato un documento a totale vantaggio dei cittadini», aggiunge Alberto Cappai del gruppo Autonomisti sardi. «La sicurezza stradale non è argomento né di sinistra né di destra, la proposta andava condivisa con il resto del Consiglio, non personalizzata», la motivazione data dai banchi della maggioranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia