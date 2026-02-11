Messa in sicurezza dell’incrocio a rischio, bagarre in Consiglio 

La pericolosità dell’incrocio fra via Parigi e via Vienna fa esplodere la bagarre in Consiglio comunale di Selargius.A innescarla l’ordine del giorno proposto dal consigliere di minoranza Riccardo Cioni, bocciato dalla maggioranza martedì sera ma che verrà discusso di nuovo la settimana prossima perché la seduta di due giorni fa è risultata poi irregolare (nella lista della convocazione mancava il nome di un consigliere). Nel documento veniva chiesto un intervento per garantire maggiore sicurezza nell’incrocio - con tanto di rotonda - dove puntualmente viene bruciato lo stop da chi arriva da via Parigi: «Serve una più chiara segnaletica orizzontale e verticale, e soprattutto l’installazione di strisce pedonali rialzate per indurre gli automobilisti a rallentare».

Tutti d’accordo sull’esigenza di un intervento di messa in sicurezza, ma alla fine l’ordine del giorno è stato respinto con 10 voti contrari dai banchi della maggioranza, altrettanti a favore nell’opposizione, e 3 astenuti di maggioranza. «Un dispetto politico nei miei confronti», le parole di Cioni dopo il no al suo ordine del giorno. «La proposta del collega andava votata all’unanimità, invece sindaco e maggioranza senza rispetto hanno bocciato un documento a totale vantaggio dei cittadini», aggiunge Alberto Cappai del gruppo Autonomisti sardi. «La sicurezza stradale non è argomento né di sinistra né di destra, la proposta andava condivisa con il resto del Consiglio, non personalizzata», la motivazione data dai banchi della maggioranza.

