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Sestu.
11 luglio 2026 alle 00:15

Messa in sicurezza delle scuole, stanziate le risorse per i progetti 

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Lavori in vista per rendere più sicure le scuole di Sestu. Ma non subito. Prima partiranno degli studi per valutare come procedere. «Abbiamo approvato tre determine che riguardano gli edifici scolastici di via Dante, via Torino e via Galilei», annuncia l’assessora alla Pubblica Istruzione Paola Secci, «non si tratta di finanziamenti destinati all'avvio immediato dei lavori, ma di risorse che la Regione ci ha assegnato alla fine dell’anno scorso, per affidare gli incarichi professionali necessari alla redazione del Documento d’indirizzo alla progettazione. Il documento è la base per candidare i nostri progetti ai futuri bandi regionali Iscol@ e ottenere finanziamenti».

Al momento per questa analisi «sono stanziati 90 mila euro per la scuola di via Dante, 76 mila euro per quella di via Torino e 90 mila euro per quella di via Galilei», elenca l’ex sindaca. «Le analisi riguarderanno tutti gli aspetti fondamentali della sicurezza e della qualità delle scuole: dalla valutazione della vulnerabilità sismica alla sicurezza degli impianti e antincendio, dall'acustica all'efficientamento energetico, fino alla funzionalità degli spazi e degli arredi. Investire nella programmazione significa programmare per il futuro, per avere edifici scolastici più sicuri, più efficienti», conclude la neo assessora.

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