Messa in sicurezza delle falesie, consentite pesca e navigazione 

Via libera anche in mare. Possono nuovamente essere frequentate le zone vicino alle falesie di San Giovanni di Sinis, dove da giugno scorso erano state vietate la balneazione, le attività subacquee, l'ancoraggio, la navigazione ma anche la pesca. Ieri, con un nuovo provvedimento, il comandante della capitaneria di porto di Oristano, Andrea Chirizzi, ha revocato l'ordinanza di giugno scorso. Dopo aver preso atto del completamento dei lavori di messa in sicurezza del tratto di falesia. I lavori nelle pareti rocciose a San Giovanni di Sinis, attesi da anni, sono terminati tempo fa. L'ordinanza di interdizione era stata emanata il 7 giugno scorso per il rischio di crollo, distaccamento o rotolamento della falesia durante gli interventi. L'amministrazione di Cabras, guidata dal sindaco Andrea Abis, aveva disposto un intervento di distacco controllato dei massi pericolanti. A occuparsi dell'intervento era stata una ditta specializzata attraverso tecniche di disgaggio e distacco controllato delle parti pericolose, con tecniche manuali e mezzi meccanici. Le squadre di specialisti avevano fatto venir giù tutto ciò che era pericolante, disgaggiando manualmente decine e decine di massi che avrebbero potuto venire giù all’improvviso. ( s.p.)

