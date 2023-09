Messa in sicurezza delle antiche mura, piano da 27 milioni 

Ventisette milioni di euro per effettuare urgenti lavori di messa in sicurezza delle antiche mura di Castello e per il consolidamento e il restauro del complesso delle fortificazioni. È quanto prevede la delibera approvata il 13 settembre dalla Giunta comunale per intervenire nel cuore più antico della città, dove transenne e crolli sono ormai sempre più frequenti.

«L’ufficio tecnico comunale, sulla scorta dei rilievi fatti e delle valutazioni condotte ha redatto un progetto generale relativo al tutto il compendio delle mura del quartiere Castello», si legge nella delibera. «Il progetto generale è suddiviso in cinque sub-progetti afferenti alle diverse classi di criticità di rischio e stato di conservazione». Classi di rischio che vanno da critico a severo.

I lavori riguarderanno in particolare – come emerge dalla relazione tecnica - le Mura delle tenaglie piemontesi (XVIII sec), le Mura pisane e aragonesi (XIII-XIV sec.), la Scala sul corpo avanzato del Cammino Nuovo già oggetto di crolli (XVIII sec), le Mura del Cammino Nuovo (lato fosso di San Guglielmo), le Mura in prossimità del Bastione di San Remy (via Martini e Passeggiata Coperta) e i fronti murari interni agli edifici storici (Teatro Civico di via Università, Ex Liceo Artistico di via San Giuseppe, Complesso Scolopico).

Un intervento che si dovrà avvalere delle più innovative tecnologie nel campo della conservazioni dei beni storici e che dovrebbe garantire alla parte storica della città più amata dai turisti una nuova e longeva seconda vita.

