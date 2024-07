Messa in sicurezza della Statale 130, i sindaci si dividono 

Il Comune di Elmas nega momentaneamente il «sì» al progetto dell’Anas denominato “Strada statale 130 Iglesiente - Eliminazione degli incroci a raso da km 3.000 a 15.600”: un disegno definitivo che prevede la messa in sicurezza di una tratto di strada che si affaccia su Elmas, Assemini e Decimomannu ed è teatro quotidiano di incidenti. Il sindaco di Assemini non la prende bene: «Se continuiamo con questa melina non vedremo l'inizio dei lavori neppure nel 2050».

La contrapposizione

I lavori prevedono l’eliminazione degli incroci a raso nel tratto della statale da Elmas a Decimomannu e la realizzazione dei cavalcavia in prossimità dei principali crocevia. Elmas, dal canto suo, ha espresso il suo «no» a seguito della conclusione della procedura di Valutazione d’impatto ambientale. «Il progetto dell’Anas – spiega la sindaca Maria Laura Orrù – crea difficoltà di contenimento del traffico urbano e rischia di generare problemi di congestionamento dentro il centro abitato. Questo perché è pensato più di dieci anni fa e non tiene in considerazione lo sviluppo presente e futuro del nostro territorio». E prosegue: «Chiediamo che vengano garantite entrate e uscite in tutte le direzioni come adesso affinché sia garantita la sicurezza anche dentro il centro urbano. Siamo disponibili anche a rivedere il cronoprogramma dei lavori per iniziare dal tratto di Decimomannu».

Puddu, sindaco di Assemini, si dice meravigliato di quella che, con metafora calcistica, definisce una “melina”: «Già in occasione del mio primo mandato noi ad Assemini abbiamo sempre messo davanti a tutti gli interessi particolari la messa in sicurezza della 130 che, non dimentichiamolo, una o due volte alla settimana riporta in cronaca vittime di incidenti. Quest’opera può salvare vite umane. Se Decimo e Assemini sono pronte, l’opera venga divisa in lotti e si parta dal tratto che riguarda questi due centri in modo che Elmas si prenda il tempo che vuole».

Tavolo di confronto

La sindaca di Elmas ha peraltro richiesto alla presidente della Regione, in qualità di Commissario straordinario per la viabilità in Sardegna, di riunire un tavolo di confronto e collaborazione tra Regione, Comuni e Anas per l’organizzazione dei lavori di approfondimento progettuale e la definizione di obiettivi e strategie volte al superamento delle criticità.

Anche Ottavio Schirru, portavoce del Comitato per la sicurezza sulla 130, ha domandato un incontro urgente a Todde: «Da un mese e mezzo non abbiamo ancora avuto una risposta. Sabato mattina ci riuniremo all’incrocio di Decimomannu e tappezzeremo il territorio con gli striscioni di protesta».

Sul piede di guerra anche la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu: «Sono in attesa che la Todde mi dia udienza, richiesta fatta circa un mese fa. È fondamentale un incontro affinché vengano portate al tavolo le informazioni necessarie a far cogliere le criticità e la forte preoccupazione che la pericolosità dell’incrocio genera. Non vogliamo arrivare ad azioni eclatanti ma se sarà necessario per farci sentire faremo anche quelle. La sicurezza del territorio – conclude – è prioritaria su tutto».

Un incubo quotidiano

A Elmas, Assemini e Decimomannu, da più di trent’anni, amministrazioni, comitati, imprenditori e cittadini combattono per una messa in sicurezza sempre più urgente. «La percentuale di rischio per chi abita oltre la 130 è molto elevata», denuncia la decimese Manuela Pingiori, 48 anni: «È assurdo correre rischi anche stando fermi allo stop».

Anas, negli ultimi nove mesi, ha dovuto ripristinare per cinque volte i cartelli dall’aiuola spartitraffico al centro dell’incrocio: «Dovrebbero toglierli definitivamente, immediatamente, e sostituirli con indicazioni aeree», suggerisce il marmista Davide Cuccu, 49 anni, anche lui di Decimomannu.

