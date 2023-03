Messa in sicurezza della provinciale 17,  ecco il nuovo asfalto  

«Ulteriore interventi in fase di definizione» spiega il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità, Antonello Floris, «saranno realizzati in altri tratti e si concluderanno rigorosamente prima dell’inizio della stagione estiva. La Città Metropolitana ha stanziato quasi un milione di euro di fondi propri da destinare a lavori di manutenzione straordinaria delle strade di tutto il territorio, che vanno ad aggiungersi ad altri interventi finanziati con fondi regionali e nazionali, già programmati o in fase di avvio».

Una volta completato questo tratto, si passerà a quello di Cala Regina, circa 500 metri, uno dei più frequentati nel periodo estivo dai bagnanti che affollano la spiaggia. La fine dei lavori è prevista per i primi di maggio per non andare a interferire con lo spostamenti dei vacanzieri diretti verso le località della costa.

L’intervento, che riguarda per ora circa 2,5 chilometri, comprende la fresatura, il riasfalto e la realizzazione della segnaletica orizzontale, quanto mai necessaria in una strada dove le strisce erano ormai cancellate e usurate con grande rischio soprattutto per i pedoni che dovevano raggiungere le fermate dei bus.

Nella strada degli incidenti arriva il nuovo asfalto. La Città Metropolitana ha dato il via all’intervento di bitumazione di via Leonardo Da Vinci, nel tratto compreso tra Flumini e Capitana. Gli operai stanno lavorando a pieno ritmo per la messa in sicurezza dell’arteria dove ogni anno si registra il maggior numero di incidenti stradali del territorio.

«Speriamo che adesso siano realizzati anche l’illuminazione, i marciapiedi e la pista ciclabile», auspica Erica Lai, residente nella zona.

Via Lenardo da Vinci, ovvero la provinciale 17, resta una delle strade più pericolose del territorio quartese, di competenza per metà del Comune, dalla rotatoria di Margine Rosso a quella all’incrocio con via Marco Polo e per metà appunto della Città Metropolitana, da via Marco Polo fino a Geremeas e oltre fino a Villasimius. Anche lo scorso anno è qui che si è verificato il maggior numero di incidenti stradali: cinquanta i sinistri da gennaio a dicembre, in netto aumento rispetto all’anno precedente quando si erano fermati a 35. La Città Metropolitana è pronta a sistemare le pensiline dei bus non solo in via dell’Autonomia Regionale Sarda ma anche sulla costa, a Mari Pintau e Capitana dove resta da risolvere anche il problema dei parcheggi.

