Messa in sicurezza del sottosuolo, revocato il contratto 

Il progetto mai realizzato di mettere in sicurezza piazza D’Armi nasce oltre dieci anni fa. Le cavità sotterranee hanno sempre rappresentato un problema e causato cedimenti. Ecco perchè il Comune aveva bandito la gara per mettere in sicurezza la cavità “Il crollo”, così chiamata proprio dopo i crolli che l’hanno interessata dagli anni Novanta; oltre 400 metri quadri “spaccati” in due grandi camere con una strozzatura al centro, tra via Is Mirrionis e via Marengo. Tecnici e operai avrebbero dovuto iniziare una “cura” di iniezioni con alcune lunghe cannule che avrebbero dovuto immettere nel terreno, attraverso dei fori, materiali speciali (argilla espansa) per rinforzare la cavità.

Come tante altre opere in città, non si fece mai niente. Il progetto esecutivo era stato approvato e il lavoro affidato all’impresa vincitrice che avrebbe chiesto e ottenuto dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici il nulla osta per utilizzare materiali diversi. Il periodo del Covid fece lievitare i costi dei prodotti e l’impresa vincitrice, così come accaduto per il porticciolo di Sant’Elia, rinuncioò all’appalto.

Ora, fanno sapere da Palazzo Bacaredda, è stato avviato un procedimento di revoca contrattuale e non è chiaro come finirà la vicenda. (a. a.)

