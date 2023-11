Messa in sicurezza del rio Pau: tre milioni per il terzo lotto 

Buone notizie per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di Segariu, teatro in passato di alluvioni che hanno lasciato il segno. Il paese attende la fine di alcuni interventi ormai da anni e qualche settimana fa è stato firmato il contratto per la progettazione del terzo lotto dei lavori ricadenti nel rio Pau. Si tratta di un finanziamento di 3 milioni di euro da fondi della Regione: la cifra, richiesta nel 2019 e ottenuta dopo un lungo travaglio, fa tirare un sospiro di sollievo agli abitanti del paese. «Viviamo nell’angoscia perché conosciamo la forza con cui la natura si è scatenata nel novembre del 2008 – ricorda il sindaco Andrea Fenu –. Ogni anno l'arrivo dell’autunno alimenta il timore che possa ripetersi una nuova alluvione in quanto il fiume potrebbe non reggere a eventi eccezionali. Contiamo di avviare i lavori nei primi mesi del 2024».

L’intervento prevede l’ultimazione dei lavori lungo tutto il rio Pau sino alla briglia selettiva e consentirà di eliminare il fiume a cielo aperto che scorre lungo via Umberto I e che proviene dalla gora di Domus Acquas. «Sono previsti inoltre lo studio e realizzazione di un ponte pedonale in via Dante e in via Risorgimento – puntualizza Fenu –. Si tratta di interventi a tutela dell’incolumità pubblica che resta la priorità di ogni intervento, contestualmente agli accorgimenti per inserire le opere nel contesto urbano».

