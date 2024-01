Messa in sicurezza del rio Is Cungiaus, completata la bonifica 

Sono stati completati i lavori di bonifica del rio Is Cungiaus, il corso d’acqua che attraversa Quartu e Quartucciu, passando per viale Marconi. Gli operai di una ditta incaricata dal Comune hanno tagliato le canne e la vegetazione che cresceva rigogliosa e che rischiava di interrompere il regolare flusso dell’acqua. L’intervento era stato sollecitato più volte dai residenti e dalle tante persone che transitano anche in viale Marconi perché le canne in un tratto ostruivano anche il marciapiede impedendo il passaggio.

La manutenzione dei corsi d’acqua del litorale è invece di competenza della Città Metropolitana che ha già effettuato degli interventi. Il problema in questi casi non è solo la vegetazione che potrebbe causare gli allagamenti, ma anche i rifiuti.Da tempo i fiumi sono infatti alla mercé degli incivili, trasformati in discariche a cielo aperto dove sono state trovate persino carcasse di auto. Tra i più bersagliati c’è il Rio Foxi. Lungo i suoi argini e qualche volta persino dentro l’acqua, si trova di tutto: dalle tavole di eternit, agli pneumatici e ancora ingombranti e persino carcasse di animali che creano anche un problema di igiene. Carcasse che erano state ritrovate anche nei fiumi nella zona di Sa Pispisa.

RIPRODUZIONE RISERVATA