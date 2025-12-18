Al via i lavori di messa in sicurezza del centro abitato di Arbus, le strutture interessate riguardano due muri di recinzioni a rischio crollo, nelle vie Gramsci e Don Sturzo.

«Sono opere – dice il sindaco, Paolo Salis – finalizzate a eliminare le criticità e restituire la piena fruibilità di una porzione di territorio interessata da movimenti franosi che ne hanno compromesso la stabilità. In particolare l’area di via Don Sturzo che da 38 anni attendeva il completamento della prima parte del muro di contenimento, realizzato intorno al 1986 e che necessita interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità».

Un progetto per complessivi 65.969 euro, finanziato dalla Regione per l’annualità 2022 nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne. I lavori prevedono il rifacimento del muro placcato in granito, abbellito con delle aiuole, in continuità con l’esistente. In via Gramsci i lavori proseguono per il rifacimento della recinzione dell’oratorio. In questo caso, la Municipale ha emesso un’ordinanza, per tutta la durata del cantiere è stato istituito il senso unico nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Cimitero e Cavallotti, vietato anche il passaggio ai pedoni. ( s. r. )

