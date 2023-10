Messa in sicurezza dei canali tombati,  in campo 3,5 milioni 

La Giunta comunale di Samassi ha approvato l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2024-2026. Le risorse necessarie alla realizzazione del programma, che prevede undici interventi in diverse aree del territorio comunale, ammonta a 7 milioni e 400 mila euro. L’opera più onerosa, dal valore di 3 milioni e mezzo, è contro il rischio alluvioni e riguarderà la ristrutturazione e la messa in sicurezza dei canali tombati dell’ex Rio Cireddu, la cui procedura di affidamento è prevista per il 2025.

Nel 2024 sono invece tre gli interventi per i quali è previsto il via all’affidamento: la messa a norma della strada di circonvallazione denominata via Roma-via Cagliari e le relative opere complementari; la realizzazione di un nuovo corpo loculi all'interno dell'ampliamento del cimitero comunale; la realizzazione di un’urbanizzazione primaria nel Pip sito in località "Cungiau Sa Gora". Il costo complessivo delle tre opere, che sarà suddiviso tra il 2024 e il 2025, è di poco più di un milione e mezzo.

Tutti gli altri interventi in programma dovranno attendere al 2025 e riguardano la ristrutturazione dell’immobile adibito a caserma dei carabinieri, l’efficientamento energetico dell’impianto sportivo in via Togliatti, la predisposizione di una variante per lo svincolo tra via Vallermosa e la strada statale 293; la manutenzione di strade rurali (Rio Porcus, Sedda Mesu e Murru Boi) e comunali, tra cui la messa in sicurezza di via Risorgimento, luogo di frequenti allagamenti durante le forti piogge, e la manutenzione della biblioteca comunale.

