Messa e solenne processione per la Madonna della Neve 

Una moltitudine di nuoresi ha onorato la festa della patrona partecipando alla messa solenne in Cattedrale e alla processione nelle vie del centro. Ieri per l’occasione uffici pubblici chiusi. La città ha così reso omaggio a Santa Maria della Neve.

In serata, si sono svolte le celebrazioni religiose con il vescovo Antonello Mura. Alle 19 la concelebrazione in Cattedrale con i parroci della città, subito dopo il corteo con il simulacro della Vergine che ha attraversato le strade del centro per poi fare ritorno in chiesa.

Alla processione religiosa, momento clou della giornata, hanno partecipato molti fedeli con canti e preghiere.

