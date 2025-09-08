VaiOnline
Sant’Avendrace.
09 settembre 2025 alle 00:27

Messa e processione nella laguna 

Entra nel vivo l'edizione 2025 della Festa patronale. Dopo sette anni di “esilio” (a causa di lavori che sarebbero dovuti durare due anni, slittati per il ritrovamento di resti archeologici di epoca punica e romana) le celebrazioni si terranno nell’antico tempio.

Oggi, alle 19, è in programma una messa celebrata da monsignor Fabrizio Porcella. Domani alla stesa ora, messa presieduta dal parroco don Alessandro Simula con omelia del diacono Ignazio Boi. Giovedì, sempre alle 19, messa presieduta da monsignor Fernando Caschili e, alle 20, concerto del coro Sine Nomine di Poggio dei Pini. Venerdì, alle 17, messa nello stabulario di Santa Gilla e processione nella laguna; alle 21 concerto dei “Fuori orario”. Sabato alle 19 messa e processione in via Santa Gilla, via Piave e viale Sant’Avendrace; alle 21 intrattenimento con Sandro Verelli. Domenica messe alle 8,30 – 10 e 16; alle 16 pellegrinaggio in cattedrale con partenza dalla chiesa di Sant’Avendreace; alle 21 performance teatrale degli Intrepidi Monelli.

